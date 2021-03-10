Afyonkarahisar Kızılören Nüfusu 2020 - 2021 | Kızılören İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Afyonkarahisar Kızılören Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar Kızılören nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Kızılören nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kızılören ilçesinin bağlı bulunduğu Afyonkarahisar ilinde 736,912 kişi yaşamaktadır. Afyonkarahisar ili 14016 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 138 (km²) si Kızılören ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar Kızılören nüfusu 1,442 kişidir.

Afyonkarahisar Toplam Nüfusu Kaçtır?

736,912 kişidir.

Kızılören İlçe Nüfusu Kaçtır?

1,442 kişidir.

Kızılören Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

827 kişidir.

Afyonkarahisar Kızılören Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -26,1 olarak gerçekleşmiştir.

Kızılören İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,632181 Enlem : 27,632181

Kızılören İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar iline bağlı bulunan Kızılören ilçesinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Kızılören ilçesinin bağlı olduğu Afyonkarahisar İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kızılören ilçesinin bağlı olduğu il olan Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020