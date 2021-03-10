Afyonkarahisar Şuhut Nüfusu 2020 - 2021 | Şuhut İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Afyonkarahisar Şuhut Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar Şuhut nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Şuhut nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şuhut ilçesinin bağlı bulunduğu Afyonkarahisar ilinde 736,912 kişi yaşamaktadır. Afyonkarahisar ili 14016 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,005 (km²) si Şuhut ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar Şuhut nüfusu 14 bin 857 kişidir.

Afyonkarahisar Toplam Nüfusu Kaçtır?

736,912 kişidir.

Şuhut İlçe Nüfusu Kaçtır?

14,857 kişidir.

Şuhut Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

21.833 kişidir.

Afyonkarahisar Şuhut Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,7 olarak gerçekleşmiştir.

Şuhut İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,544657 Enlem : 30,544657

Şuhut İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar iline bağlı bulunan Şuhut ilçesinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Şuhut ilçesinin bağlı olduğu Afyonkarahisar İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şuhut ilçesinin bağlı olduğu il olan Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020