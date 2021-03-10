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Afyonkarahisar Dinar Nüfusu 2020 - 2021 | Dinar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Afyonkarahisar Dinar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Afyonkarahisar Dinar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Afyonkarahisar Dinar nüfusu 26 bin 122 olduğu açıklandı. Haberimizde Afyonkarahisar Dinar yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirisiniz.

Afyonkarahisar Dinar Nüfusu 2020 - 2021 | Dinar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Afyonkarahisar Dinar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar Dinar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Dinar nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Dinar ilçesinin bağlı bulunduğu Afyonkarahisar ilinde 736,912 kişi yaşamaktadır. Afyonkarahisar ili 14016 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,296 (km²) si Dinar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar Dinar nüfusu 26 bin 122 kişidir.

Afyonkarahisar Dinar Nüfusu 2020 - 2021 | Dinar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Afyonkarahisar Toplam Nüfusu Kaçtır?

736,912 kişidir.

Dinar İlçe Nüfusu Kaçtır?

26,122 kişidir.

Dinar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

21.394 kişidir.

Afyonkarahisar Dinar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 2,4 olarak gerçekleşmiştir.

Afyonkarahisar Dinar Nüfusu 2020 - 2021 | Dinar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Dinar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,165402 Enlem : 30,165402

Dinar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar iline bağlı bulunan Dinar ilçesinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Dinar ilçesinin bağlı olduğu Afyonkarahisar İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Dinar ilçesinin bağlı olduğu il olan Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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