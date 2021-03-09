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Afyonkarahisar Başmakçı Nüfusu 2020 - 2021 | Başmakçı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Afyonkarahisar Başmakçı nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Afyonkarahisar Başmakçı nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Afyonkarahisar Başmakçı nüfusu 5 bin 034 olduğu açıklandı. Haberimizde Afyonkarahisar Başmakçı yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirisiniz.

Afyonkarahisar Başmakçı Nüfusu 2020 - 2021 | Başmakçı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Afyonkarahisar Başmakçı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Afyonkarahisar Başmakçı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Afyonkarahisar Başmakçı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Başmakçı ilçesinin bağlı bulunduğu Afyonkarahisar ilinde 736,912 kişi yaşamaktadır. Afyonkarahisar ili 14016 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 353 (km²) si Başmakçı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Afyonkarahisar Başmakçı nüfusu 5 bin 034 kişidir.

Afyonkarahisar Başmakçı Nüfusu 2020 - 2021 | Başmakçı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Afyonkarahisar Toplam Nüfusu Kaçtır?

736,912 kişidir.

Başmakçı İlçe Nüfusu Kaçtır?

5,034 kişidir.

Başmakçı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4.583 kişidir.

Afyonkarahisar Başmakçı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,6 olarak gerçekleşmiştir.

Afyonkarahisar Başmakçı Nüfusu 2020 - 2021 | Başmakçı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Başmakçı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,009064 Enlem : 30,009064

Başmakçı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Afyonkarahisar iline bağlı bulunan Başmakçı ilçesinin telefon alan kodu 0 272 şeklinde başlamaktadır.

Başmakçı ilçesinin bağlı olduğu Afyonkarahisar İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Başmakçı ilçesinin bağlı olduğu il olan Afyonkarahisar ilinin plaka kodu 3 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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