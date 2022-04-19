Alpay Özalan'dan, ünlü camiasını topa tuttu! "Bu ülkeyi 1 gram bile sevmediğiniz belli"

Geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakların doğrultusunda, Irak’ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı Pençe- Kilit Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Bunun hemen ardından operasyonda görevli olan Mehmetçiklere Türk milletinden destek ve dualar gelirken, ünlü camiasının bir kesiminden hiç ses çıkmaması, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı küplere bindirdi.

"BÜ ÜLKEYİ BİR GRAM BİLE SEVMEDİĞİNİZ BELLİ"

Pençe- Kilit Operasyonu'nun başlamasından bir gün sonra Kayseri'ye ateş düştü. Operasyon bölgesinde teröristlerin tuzakladığı EYP’nin patlaması sonucu şehadet şerbeti içen Ömer Delibaş, Türk milletinin yüreğini kor gibi yaktı.

Ünlüler camiasından destek ve baş sağlığı mesajlarının gelmemesi Alpay Özalan'ı harekete geçirdi. Sosyal medya hesabından tepkisini yazıya döken Özalan, "CHP'nin her konuda konuşan troll ünlüleri, Türk Silahlı Kuvvetleri terör yuvalarını dağıtırken suspus oluyor. Bu ülkeyi 1 gram bile sevmediğiniz, Mehmetçiklerimize destek vermemenizden belli. Yas mı tutuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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