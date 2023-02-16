Baris Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baris Uzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baris Uzun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baris Uzun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baris Uzun 28 Haziran 2000 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Barış Uzun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baris Uzun Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gencmnj yapmaktadır. Baris Uzun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivas Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Sivas Belediye Spor takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Baris Uzun'nin Sivas Belediye Spor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Baris Uzun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/1baris.uzun/

Baris Uzun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baris Uzun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baris Uzun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baris Uzun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2020 yılında Sultanbeyli Bld

1 Şubat 2021 yılında Mamak FK

23 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

25 Ocak 2023 yılında Sivas Belediye

Baris Uzun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baris Uzun şuan Sivas Belediye Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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