Oguzhan Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Bozkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Bozkurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Bozkurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Bozkurt 26 Mart 1996 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Bozkurt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Bozkurt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairFoot yapmaktadır. Oguzhan Bozkurt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivas Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Sivas Belediye Spor takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Bozkurt'nin Sivas Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Bozkurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Bozkurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oguzhan Bozkurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Bozkurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2015 yılında Aliağa FK

25 Ağu 2016 yılında Tire 1922 Spor

23 Ocak 2017 yılında Erzin Belediye

7 Eylül 2017 yılında Ç. Dardanel

30 Ocak 2018 yılında Orhangazi Bld

31 Ocak 2019 yılında Bağcılar SK

15 Eylül 2020 yılında Yalovaspor

21 Ocak 2021 yılında Osmaniyespor FK

27 Temmuz 2021 yılında Sivas Belediye

Oguzhan Bozkurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Bozkurt şuan Sivas Belediye Spor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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