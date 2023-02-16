Oguzhan Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Bozkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oguzhan Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oguzhan Bozkurt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Oguzhan Bozkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oguzhan Bozkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oguzhan Bozkurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oguzhan Bozkurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oguzhan Bozkurt 26 Mart 1996 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Oğuzhan Bozkurt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oguzhan Bozkurt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairFoot yapmaktadır. Oguzhan Bozkurt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivas Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Sivas Belediye Spor takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oguzhan Bozkurt'nin Sivas Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oguzhan Bozkurtboyu ve yaşı kaç

Oguzhan Bozkurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oguzhan Bozkurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Oguzhan Bozkurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oguzhan Bozkurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2015 yılında Aliağa FK

25 Ağu 2016 yılında Tire 1922 Spor

23 Ocak 2017 yılında Erzin Belediye

7 Eylül 2017 yılında Ç. Dardanel

30 Ocak 2018 yılında Orhangazi Bld

31 Ocak 2019 yılında Bağcılar SK

15 Eylül 2020 yılında Yalovaspor

21 Ocak 2021 yılında Osmaniyespor FK

27 Temmuz 2021 yılında Sivas Belediye

Oguzhan Bozkurt kimdir

Oguzhan Bozkurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oguzhan Bozkurt şuan Sivas Belediye Spor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oguzhan Bozkurt nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Dominik Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adem Kaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Kaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adem Kaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Kaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bjarne Thoelke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjarne Thoelke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bjarne Thoelke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjarne Thoelke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaan Uykur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Uykur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaan Uykur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Uykur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları