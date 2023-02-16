Guray Gazioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guray Gazioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Guray Gazioglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Guray Gazioglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Guray Gazioglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guray Gazioglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guray Gazioglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guray Gazioglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guray Gazioglu 23 Haziran 1995 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Güray Gazioğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guray Gazioglu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Guray Gazioglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivas Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Sivas Belediye Spor takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guray Gazioglu'nin Sivas Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guray Gazioglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guraygazioglu/

Guray Gaziogluboyu ve yaşı kaç

Guray Gazioglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guray Gazioglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Guray Gazioglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guray Gazioglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Gaziantep U21

6 Ağu 2015 yılında Beylerbeyi

24 Ağu 2017 yılında Bayburt Grup Öİ

28 Ağu 2018 yılında Sivas Belediye

23 Ağu 2019 yılında 1922 Konya

12 Eylül 2020 yılında Amed SK

14 Ağu 2021 yılında 1922 Konya

27 Ağu 2022 yılında Edirnespor

17 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2023 yılında Sivas Belediye

Guray Gazioglu kimdir

Guray Gazioglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guray Gazioglu şuan Sivas Belediye Spor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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Guray Gazioglu nereli

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