Kaan Onaran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Onaran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Onaran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Onaran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Onaran 1 Ocak 2004 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Onaran Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaan Onaran, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivas Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Sivas Belediye Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaan Onaran'nin Sivas Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kaan Onaran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Onaran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kaan Onaran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Onaran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2023 yılında Sivas Belediye

30 Haziran 2023 yılında Sivasspor U19

Kaan Onaran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Onaran şuan Sivas Belediye Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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