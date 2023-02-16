Berk Keles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berk Keles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berk Keles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berk Keles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berk Keles 18 Haziran 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah Berk Keleş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berk Keles Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berk Keles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivas Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Sivas Belediye Spor takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Berk Keles'nin Sivas Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berk Keles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/berkk_keless/

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Berk Keles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berk Keles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Berk Keles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berk Keles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2019 yılında Bağcılar SK Alt

4 Aralık 2019 yılında Bağcılar SK

10 Ocak 2020 yılında Amasyaspor 1968

29 Ağu 2021 yılında Isparta 32 Spor

8 Şubat 2022 yılında Sivas Belediye

23 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

7 Şubat 2023 yılında Sivas Belediye

Berk Keles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berk Keles şuan Sivas Belediye Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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