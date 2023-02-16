Emirhan Subas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Subas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan Subas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan Subas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan Subas 13 Mayıs 1997 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emirhan Subaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan Subas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MCB MENEJERLİK LTD ŞTİ yapmaktadır. Emirhan Subas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emirhan Subas'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emirhan Subas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan Subas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emirhan Subas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan Subas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2013 yılında Derince Bld Alt

11 Eylül 2014 yılında Körfez SK Alt

15 Ağu 2016 yılında Kocaeli Birlik

4 Ocak 2019 yılında BB Bodrumspor

1 Temmuz 2021 yılında Adıyaman FK

14 Ocak 2022 yılında Osmaniyespor FK

Emirhan Subas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan Subas şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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