Mustafa Uslu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Uslu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Uslu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Uslu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Uslu 15 Ocak 1992 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Murat Uslu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Uslu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Uslu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivas Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Sivas Belediye Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mustafa Uslu'nin Sivas Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Uslu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Uslu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Uslu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Uslu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2010 yılında Eskişehir U21

3 Eylül 2012 yılında Oyak Renaultspor

10 Ağu 2015 yılında Denizli BB

6 Ocak 2017 yılında Altay SK

7 Eylül 2020 yılında Ümraniyespor

8 Eylül 2021 yılında Amed SK

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Sivas Belediye

Mustafa Uslu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Uslu şuan Sivas Belediye Spor takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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