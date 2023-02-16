Safa Gundak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Safa Gundak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Safa Gundak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Safa Gundak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Safa Gundak 18 Şubat 2001 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Safa Gundak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Safa Gundak, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivas Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Sivas Belediye Spor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Safa Gundak'nin Sivas Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Safa Gundak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Safa Gundak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Safa Gundak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Safa Gundak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2016 yılında Sivasspor Alt

29 Ocak 2018 yılında Sivasspor U19

1 Temmuz 2021 yılında Sivasspor

7 Eylül 2021 yılında Z. Kömürspor

9 Aralık 2021 yılında Sivasspor

24 Ağu 2022 yılında Sivas Belediye

8 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Sivas Belediye

Safa Gundak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Safa Gundak şuan Sivas Belediye Spor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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