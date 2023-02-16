Yakup Yigit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakup Yigit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yakup Yigit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yakup Yigit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yakup Yigit 28 Mart 1994 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yakup Yiğit şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yakup Yigit Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yakup Yigit, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivas Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Sivas Belediye Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yakup Yigit'nin Sivas Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yakup Yigit Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yigit.yakup58/

Yakup Yigit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yakup Yigit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yakup Yigit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yakup Yigit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2018 yılında Çorum Belediye

17 Temmuz 2018 yılında Kastamonu 1966

8 Ağu 2019 yılında Tarsus İY

11 Eylül 2020 yılında Sancaktepe FK

18 Ocak 2021 yılında Afyonspor

10 Ağu 2022 yılında GMG Kastamonu

16 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Sivas Belediye

Yakup Yigit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yakup Yigit şuan Sivas Belediye Spor takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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