Kaan Dorak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Dorak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaan Dorak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kaan Dorak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kaan Dorak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Dorak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Dorak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Dorak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Dorak 6 Aralık 1992 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Dorak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaan Dorak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivas Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Sivas Belediye Spor takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaan Dorak'nin Sivas Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaan Dorakboyu ve yaşı kaç

Kaan Dorak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Dorak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kaan Dorak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Dorak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kartalspor U21

21 Ocak 2010 yılında Kartalspor

5 Eylül 2011 yılında Araklıspor

30 Haziran 2012 yılında Kartalspor

23 Temmuz 2012 yılında Beylerbeyi

29 Ağu 2014 yılında Kocaeli Birlik

27 Ocak 2015 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2015 yılında Kocaeli Birlik

31 Ağu 2015 yılında Eyüpspor

30 Haziran 2016 yılında Kocaeli Birlik

31 Ocak 2017 yılında Beylerbeyi

1 Temmuz 2017 yılında Kızılcabölük

20 Temmuz 2018 yılında Serik Belediye

10 Ocak 2020 yılında Ağrı 1970 Spor

9 Eylül 2020 yılında Çarşambaspor

26 Ocak 2021 yılında Isparta 32 Spor

13 Temmuz 2021 yılında Edirnespor

24 Ocak 2023 yılında Sivas Belediye

Kaan Dorak kimdir

Kaan Dorak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Dorak şuan Sivas Belediye Spor takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pendik Doganspor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kaan Dorak nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Christian Conteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Conteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Conteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Conteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omer Alper Tatlisu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Alper Tatlisu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omer Alper Tatlisu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Alper Tatlisu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Saliger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Saliger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Saliger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Saliger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Burak Bilgen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Bilgen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Burak Bilgen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Bilgen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları