Kaan Dorak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Dorak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Dorak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Dorak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Dorak 6 Aralık 1992 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Dorak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaan Dorak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivas Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Sivas Belediye Spor takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaan Dorak'nin Sivas Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaan Dorak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Dorak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaan Dorak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Dorak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kartalspor U21

21 Ocak 2010 yılında Kartalspor

5 Eylül 2011 yılında Araklıspor

30 Haziran 2012 yılında Kartalspor

23 Temmuz 2012 yılında Beylerbeyi

29 Ağu 2014 yılında Kocaeli Birlik

27 Ocak 2015 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2015 yılında Kocaeli Birlik

31 Ağu 2015 yılında Eyüpspor

30 Haziran 2016 yılında Kocaeli Birlik

31 Ocak 2017 yılında Beylerbeyi

1 Temmuz 2017 yılında Kızılcabölük

20 Temmuz 2018 yılında Serik Belediye

10 Ocak 2020 yılında Ağrı 1970 Spor

9 Eylül 2020 yılında Çarşambaspor

26 Ocak 2021 yılında Isparta 32 Spor

13 Temmuz 2021 yılında Edirnespor

24 Ocak 2023 yılında Sivas Belediye

Kaan Dorak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Dorak şuan Sivas Belediye Spor takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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