Zihni Temelci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zihni Temelci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zihni Temelci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zihni Temelci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zihni Temelci 3 Aralık 1998 tarihinde Nikosia şehrinde doğmuştur. Kıbrıs,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zihni Temelci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zihni Temelci, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Zihni Temelci'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zihni Temelci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ztemelci98/

Zihni Temelci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zihni Temelci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Zihni Temelci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zihni Temelci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2016 yılında GAÜ Çetinkaya

31 Ağu 2017 yılında Lefke TSK

19 Ocak 2018 yılında Ozanköy SK

30 Haziran 2018 yılında Lefke TSK

6 Ağu 2018 yılında Binatlı YSK

30 Haziran 2019 yılında Lefke TSK

15 Ağu 2019 yılında Cihangir GSK

27 Ağu 2020 yılında Bld Kütahya

3 Eylül 2021 yılında Cihangir GSK

15 Ağu 2022 yılında Osmaniyespor FK

Zihni Temelci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zihni Temelci şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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