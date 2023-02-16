Zihni Temelci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zihni Temelci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zihni Temelci kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zihni Temelci ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Zihni Temelci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zihni Temelci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zihni Temelci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zihni Temelci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zihni Temelci 3 Aralık 1998 tarihinde Nikosia şehrinde doğmuştur.  Kıbrıs,Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zihni Temelci Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zihni Temelci, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Zihni Temelci'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zihni Temelci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ztemelci98/

Zihni Temelciboyu ve yaşı kaç

Zihni Temelci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zihni Temelci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Zihni Temelci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zihni Temelci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2016 yılında GAÜ Çetinkaya

31 Ağu 2017 yılında Lefke TSK

19 Ocak 2018 yılında Ozanköy SK

30 Haziran 2018 yılında Lefke TSK

6 Ağu 2018 yılında Binatlı YSK

30 Haziran 2019 yılında Lefke TSK

15 Ağu 2019 yılında Cihangir GSK

27 Ağu 2020 yılında Bld Kütahya

3 Eylül 2021 yılında Cihangir GSK

15 Ağu 2022 yılında Osmaniyespor FK

Zihni Temelci kimdir

Zihni Temelci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zihni Temelci şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zihni Temelci nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Feyyaz Aydil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feyyaz Aydil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Feyyaz Aydil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Feyyaz Aydil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erdal Rakip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdal Rakip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erdal Rakip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erdal Rakip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mirac Furkan Turkozu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirac Furkan Turkozu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mirac Furkan Turkozu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mirac Furkan Turkozu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Mampassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Mampassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Mampassi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Mampassi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsmail Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları