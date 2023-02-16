Gorkem Kiran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Kiran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gorkem Kiran kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gorkem Kiran ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gorkem Kiran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorkem Kiran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gorkem Kiran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gorkem Kiran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gorkem Kiran 23 Şubat 2001 tarihinde Cankiri şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Görkem Kıran şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gorkem Kiran Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gorkem Kiran, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sivas Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Sivas Belediye Spor takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gorkem Kiran'nin Sivas Belediye Spor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gorkem Kiranboyu ve yaşı kaç

Gorkem Kiran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gorkem Kiran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Gorkem Kiran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gorkem Kiran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2019 yılında Bandırma U19

4 Ağu 2020 yılında Bandırmaspor

26 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2021 yılında Mamak FK

2 Eylül 2021 yılında Ankara Demir

17 Ocak 2022 yılında 1922 Konya

8 Şubat 2022 yılında Kahramanmaraş

24 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2023 yılında Sivas Belediye

Gorkem Kiran kimdir

Gorkem Kiran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gorkem Kiran şuan Sivas Belediye Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Gorkem Kiran nereli

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