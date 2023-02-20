Chase Vosvick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chase Vosvick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chase Vosvick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chase Vosvick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chase Vosvick 28 Temmuz 1998 tarihinde Phoenix, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chase Vosvick Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Chase Vosvick'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Chase Vosvick Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Chase_Vosvick

http://www.instagram.com/chasevosvick01/

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Chase Vosvick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chase Vosvick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Chase Vosvick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chase Vosvick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2022 yılında Pittsburgh

Chase Vosvick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chase Vosvick şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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