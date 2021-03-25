Çorum Ortaköy Nüfusu 2020 - 2021 |  Ortaköy İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çorum Ortaköy Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum Ortaköy nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Ortaköy Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ortaköy ilçesinin bağlı bulunduğu Çorum ilinde 530 bin 126 kişi yaşamaktadır. Çorum ili 12428 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 742 (km²) si Ortaköy ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum Ortaköy nüfusu 6,691 kişidir.

Çorum Toplam Nüfusu Kaçtır?

530,126 kişidir.

Ortaköy İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,691 kişidir.

Ortaköy Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,534 kişidir.

Çorum Ortaköy Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -55 olarak gerçekleşmiştir.

Ortaköy İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,214567 Enlem : 27,214567

Ortaköy İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çorum iline bağlı bulunan Ortaköy ilçesinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Ortaköy ilçesinin bağlı olduğu Çorum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ortaköy ilçesinin bağlı olduğu il olan Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020