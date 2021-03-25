Çorum Alaca Nüfusu 2020 - 2021 |  Alaca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çorum Alaca Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum Alaca nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Alaca Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Alaca ilçesinin bağlı bulunduğu Çorum ilinde 530 bin 126 kişi yaşamaktadır. Çorum ili 12428 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,335 (km²) si Alaca ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum Alaca nüfusu 31 bin 264 kişidir.

Çorum Toplam Nüfusu Kaçtır?

530,126 kişidir.

Alaca İlçe Nüfusu Kaçtır?

31,264 kişidir.

Alaca Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

11,308 kişidir.

Çorum Alaca Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 4,6 olarak gerçekleşmiştir.

Alaca İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,618771 Enlem : 33,618771

Alaca İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çorum iline bağlı bulunan Alaca ilçesinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Alaca ilçesinin bağlı olduğu Çorum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Alaca ilçesinin bağlı olduğu il olan Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020