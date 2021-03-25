Çorum Dodurga Nüfusu 2020 - 2021 |  Dodurga İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çorum Dodurga Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum Dodurga nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Dodurga Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Dodurga ilçesinin bağlı bulunduğu Çorum ilinde 530 bin 126 kişi yaşamaktadır. Çorum ili 12428 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 219 (km²) si Dodurga ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum Dodurga nüfusu 5,588 kişidir.

Çorum Toplam Nüfusu Kaçtır?

530,126 kişidir.

Dodurga İlçe Nüfusu Kaçtır?

5,588 kişidir.

Dodurga Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,092 kişidir.

Çorum Dodurga Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -59,6 olarak gerçekleşmiştir.

Dodurga İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,20554 Enlem : 29,20554

Dodurga İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çorum iline bağlı bulunan Dodurga ilçesinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Dodurga ilçesinin bağlı olduğu Çorum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Dodurga ilçesinin bağlı olduğu il olan Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020