Çorum Nüfusu 2020 - 2021 | Çorum Yüzölçümü nedir?
2020 - 2021 Çorum nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Çorum nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Çorum ilinin nüfusunun 530 bin 126 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Çorum yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Çorum Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.
2020 Çorum Nüfusu kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum nüfusu geçen yıla göre 738 kişi azalarak 530 bin 126 kişi oldu ( 2019 yılında Çorum nüfusu 530 bin 864 kişiydi ) . İstanbul ilinde 262 bin 590 erkek, 267 bin 536 kadın yaşamaktadır.
Çorum Alan kodu nedir?
Çorum ilinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.
Çorum yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması
Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Çorum ilinin yüz ölçümü 12428 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 20 olarak gözükmektedir.
Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.
Çorum Plaka kodu nedir?
Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.
Çorum 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Çorum 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 530126
Çorum 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 262590
Çorum 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 267536
Çorum 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 43
Çorum 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,93 Kişidir.
Çorum 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,11 olduğu görülmektedir.
Çorum 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,36 olduğu görülmektedir.
Çorum 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 737 kişi boşanmıştır.
Çorum 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 12115
Çorum 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 394250
Çorum 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 193240
Çorum 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 201010
Çorum 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 135876
Çorum 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 69350
Çorum 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 66526
Çorum 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 41 kişidir.
Çorum 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 263354 Kadın : 267510 Toplam : 530864 Nüfus yoğunluğu : 41 kişidir.
Çorum 2019 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 194494 Kadın : 199028 Toplam : 393522
Çorum 2019 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 68860 Kadın : 68482 Toplam : 137342
Çorum 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 265678 Kadın : 270805 Toplam : 536483 Nüfus yoğunluğu : 42 kişidir.
Çorum 2018 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 193641 Kadın : 198363 Toplam : 536483
Çorum 2018 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 72037 Kadın : 72442 Toplam : 144479
Çorum 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 261605 Kadın : 266817 Toplam : 528422 Nüfus yoğunluğu : 41 kişidir.
Çorum 2017 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 194307 Kadın : 198347 Toplam : 392654
Çorum 2017 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 67298 Kadın : 68470 Toplam : 144479
Çorum 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 261606 Kadın : 266257 Toplam : 527863 Nüfus yoğunluğu : 41 kişidir.
Çorum 2016 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 192776 Kadın : 196013 Toplam : 388789
Çorum 2016 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 68830 Kadın : 70244 Toplam : 139074
Çorum 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 259993 Kadın : 265187 Toplam : 525180 Nüfus yoğunluğu : 41 kişidir.
Çorum 2015 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 188809 Kadın : 192494 Toplam : 381303
Çorum 2015 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 71184 Kadın : 72693 Toplam : 143877