Çorum Nüfusu 2020 - 2021 | Çorum Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Çorum Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum nüfusu geçen yıla göre 738 kişi azalarak 530 bin 126 kişi oldu ( 2019 yılında Çorum nüfusu 530 bin 864 kişiydi ) . İstanbul ilinde 262 bin 590 erkek, 267 bin 536 kadın yaşamaktadır.

Çorum Alan kodu nedir?

Çorum ilinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Çorum yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Çorum ilinin yüz ölçümü 12428 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 20 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Çorum Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Çorum 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Çorum 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 530126

Çorum 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 262590

Çorum 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 267536

Çorum 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 43

Çorum 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,93 Kişidir.

Çorum 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,11 olduğu görülmektedir.

Çorum 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,36 olduğu görülmektedir.

Çorum 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 737 kişi boşanmıştır.

Çorum 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 12115

Çorum 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 394250

Çorum 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 193240

Çorum 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 201010

Çorum 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 135876

Çorum 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 69350

Çorum 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 66526

Çorum 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 41 kişidir.

Çorum 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 263354 Kadın : 267510 Toplam : 530864 Nüfus yoğunluğu : 41 kişidir.

Çorum 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 194494 Kadın : 199028 Toplam : 393522

Çorum 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 68860 Kadın : 68482 Toplam : 137342

Çorum 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 265678 Kadın : 270805 Toplam : 536483 Nüfus yoğunluğu : 42 kişidir.

Çorum 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 193641 Kadın : 198363 Toplam : 536483

Çorum 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 72037 Kadın : 72442 Toplam : 144479

Çorum 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 261605 Kadın : 266817 Toplam : 528422 Nüfus yoğunluğu : 41 kişidir.

Çorum 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 194307 Kadın : 198347 Toplam : 392654

Çorum 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 67298 Kadın : 68470 Toplam : 144479

Çorum 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 261606 Kadın : 266257 Toplam : 527863 Nüfus yoğunluğu : 41 kişidir.

Çorum 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 192776 Kadın : 196013 Toplam : 388789

Çorum 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 68830 Kadın : 70244 Toplam : 139074

Çorum 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 259993 Kadın : 265187 Toplam : 525180 Nüfus yoğunluğu : 41 kişidir.

Çorum 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 188809 Kadın : 192494 Toplam : 381303

Çorum 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 71184 Kadın : 72693 Toplam : 143877