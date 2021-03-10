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Çorum Nüfusu 2020 - 2021 | Çorum Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Çorum nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Çorum nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Çorum ilinin nüfusunun 530 bin 126 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Çorum yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Çorum Nüfusu 2020 - 2021 | Çorum Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Çorum Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum nüfusu geçen yıla göre 738 kişi azalarak 530 bin 126 kişi oldu ( 2019 yılında Çorum nüfusu 530 bin 864 kişiydi ) . İstanbul ilinde 262 bin 590 erkek, 267 bin 536 kadın yaşamaktadır.

Çorum Alan kodu nedir?

Çorum ilinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Çorum yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Çorum ilinin yüz ölçümü 12428 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 20 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Çorum Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Çorum Nüfusu 2020 - 2021 | Çorum Yüzölçümü nedir?

Çorum 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Çorum 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 530126

Çorum 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 262590 

Çorum 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 267536 

Çorum 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 43

Çorum 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,93 Kişidir.

Çorum 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,11 olduğu görülmektedir.

Çorum 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,36 olduğu görülmektedir.

Çorum 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 737 kişi boşanmıştır.

Çorum 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 12115

Çorum 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 394250     

Çorum 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 193240

Çorum 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 201010         

Çorum 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 135876

Çorum 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 69350              

Çorum 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 66526              

Çorum 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 41 kişidir.

Çorum Nüfusu 2020 - 2021 | Çorum Yüzölçümü nedir?

Çorum 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 263354  Kadın : 267510  Toplam : 530864  Nüfus yoğunluğu : 41 kişidir.  

Çorum 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 194494  Kadın : 199028  Toplam : 393522  

Çorum 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 68860  Kadın : 68482  Toplam : 137342  

Çorum 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 265678  Kadın : 270805  Toplam : 536483  Nüfus yoğunluğu : 42 kişidir.  

Çorum 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 193641  Kadın : 198363  Toplam : 536483  

Çorum 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 72037  Kadın : 72442  Toplam : 144479  

Çorum 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 261605  Kadın : 266817  Toplam : 528422  Nüfus yoğunluğu : 41 kişidir.  

Çorum 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 194307  Kadın : 198347  Toplam : 392654  

Çorum 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 67298  Kadın : 68470  Toplam : 144479  

Çorum 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 261606  Kadın : 266257  Toplam : 527863  Nüfus yoğunluğu : 41 kişidir.  

Çorum 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 192776  Kadın : 196013  Toplam : 388789  

Çorum 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 68830  Kadın : 70244  Toplam : 139074  

Çorum 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 259993  Kadın : 265187  Toplam : 525180  Nüfus yoğunluğu : 41 kişidir.  

Çorum 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 188809  Kadın : 192494  Toplam : 381303  

Çorum 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 71184  Kadın : 72693  Toplam : 143877  

 

 

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