Çorum Boğazkale Nüfusu 2020 - 2021 |  Boğazkale İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çorum Boğazkale Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum Boğazkale nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Boğazkale Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Boğazkale ilçesinin bağlı bulunduğu Çorum ilinde 530 bin 126 kişi yaşamaktadır. Çorum ili 12428 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 251 (km²) si Boğazkale ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum Boğazkale nüfusu 3,648 kişidir.

Çorum Toplam Nüfusu Kaçtır?

530,126 kişidir.

Boğazkale İlçe Nüfusu Kaçtır?

3,648 kişidir.

Boğazkale Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,450 kişidir.

Çorum Boğazkale Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -31,8 olarak gerçekleşmiştir.

Boğazkale İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,607361 Enlem : 34,607361

Boğazkale İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çorum iline bağlı bulunan Boğazkale ilçesinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Boğazkale ilçesinin bağlı olduğu Çorum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Boğazkale ilçesinin bağlı olduğu il olan Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020