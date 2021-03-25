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Çorum İskilip Nüfusu 2020 - 2021 |  İskilip İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Çorum İskilip nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Çorum İskilip nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Çorum İskilip nüfusunun 31 bin 027 olduğu açıklandı. Haberimizde  Çorum İskilip yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Çorum İskilip Nüfusu 2020 - 2021 |  İskilip İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çorum İskilip Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum İskilip nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum İskilip Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre İskilip ilçesinin bağlı bulunduğu Çorum ilinde  530 bin 126 kişi yaşamaktadır. Çorum ili 12428 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,192 (km²) si İskilip ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum İskilip nüfusu 31 bin 027 kişidir.

Çorum İskilip Nüfusu 2020 - 2021 |  İskilip İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Çorum Toplam Nüfusu Kaçtır?

530,126 kişidir.

İskilip İlçe Nüfusu Kaçtır?

31,027 kişidir.

İskilip Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

12,891 kişidir.

Çorum İskilip Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -27,5 olarak gerçekleşmiştir.

Çorum İskilip Nüfusu 2020 - 2021 |  İskilip İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

İskilip İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  34,47245      Enlem :  34,47245

İskilip İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çorum iline bağlı bulunan İskilip ilçesinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

İskilip ilçesinin bağlı olduğu Çorum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda İskilip ilçesinin bağlı olduğu il olan Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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