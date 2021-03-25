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Çorum Kargı Nüfusu 2020 - 2021 |  Kargı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Çorum Kargı nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Çorum Kargı nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Çorum Kargı nüfusunun 15 bin 411 olduğu açıklandı. Haberimizde  Çorum Kargı yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Çorum Kargı Nüfusu 2020 - 2021 |  Kargı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çorum Kargı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum Kargı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Kargı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kargı ilçesinin bağlı bulunduğu Çorum ilinde  530 bin 126 kişi yaşamaktadır. Çorum ili 12428 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,171 (km²) si Kargı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum Kargı nüfusu 15 bin 411 kişidir.

Çorum Kargı Nüfusu 2020 2021  Kargı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır

Çorum Toplam Nüfusu Kaçtır?

530,126 kişidir.

Kargı İlçe Nüfusu Kaçtır?

15,411 kişidir.

Kargı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9,731 kişidir.

Çorum Kargı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -2,9 olarak gerçekleşmiştir.

Çorum Kargı Nüfusu 2020 2021  Kargı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır

Kargı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  28,001663      Enlem :  28,001663

Kargı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çorum iline bağlı bulunan Kargı ilçesinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Kargı ilçesinin bağlı olduğu Çorum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kargı ilçesinin bağlı olduğu il olan Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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