Çorum Kargı Nüfusu 2020 - 2021 |  Kargı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çorum Kargı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum Kargı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Kargı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kargı ilçesinin bağlı bulunduğu Çorum ilinde 530 bin 126 kişi yaşamaktadır. Çorum ili 12428 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,171 (km²) si Kargı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum Kargı nüfusu 15 bin 411 kişidir.

Çorum Toplam Nüfusu Kaçtır?

530,126 kişidir.

Kargı İlçe Nüfusu Kaçtır?

15,411 kişidir.

Kargı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9,731 kişidir.

Çorum Kargı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,9 olarak gerçekleşmiştir.

Kargı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,001663 Enlem : 28,001663

Kargı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çorum iline bağlı bulunan Kargı ilçesinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Kargı ilçesinin bağlı olduğu Çorum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kargı ilçesinin bağlı olduğu il olan Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020