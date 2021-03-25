Çorum Uğurludağ Nüfusu 2020 - 2021 |  Uğurludağ İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çorum Uğurludağ Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum Uğurludağ nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Uğurludağ Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Uğurludağ ilçesinin bağlı bulunduğu Çorum ilinde 530 bin 126 kişi yaşamaktadır. Çorum ili 12428 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 425 (km²) si Uğurludağ ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum Uğurludağ nüfusu 6,176 kişidir.

Çorum Toplam Nüfusu Kaçtır?

530,126 kişidir.

Uğurludağ İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,176 kişidir.

Uğurludağ Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,324 kişidir.

Çorum Uğurludağ Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -38,1 olarak gerçekleşmiştir.

Uğurludağ İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,451664 Enlem : 34,451664

Uğurludağ İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çorum iline bağlı bulunan Uğurludağ ilçesinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Uğurludağ ilçesinin bağlı olduğu Çorum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Uğurludağ ilçesinin bağlı olduğu il olan Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020