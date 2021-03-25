Çorum Laçin Nüfusu 2020 - 2021 |  Laçin İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çorum Laçin Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum Laçin nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Laçin Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Laçin ilçesinin bağlı bulunduğu Çorum ilinde 530 bin 126 kişi yaşamaktadır. Çorum ili 12428 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 212 (km²) si Laçin ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum Laçin nüfusu 4,514 kişidir.

Çorum Toplam Nüfusu Kaçtır?

530,126 kişidir.

Laçin İlçe Nüfusu Kaçtır?

4,514 kişidir.

Laçin Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,220 kişidir.

Çorum Laçin Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -18,7 olarak gerçekleşmiştir.

Laçin İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,769648 Enlem : 30,769648

Laçin İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çorum iline bağlı bulunan Laçin ilçesinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Laçin ilçesinin bağlı olduğu Çorum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Laçin ilçesinin bağlı olduğu il olan Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020