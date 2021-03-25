Çorum Sungurlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Sungurlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çorum Sungurlu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum Sungurlu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Sungurlu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sungurlu ilçesinin bağlı bulunduğu Çorum ilinde 530 bin 126 kişi yaşamaktadır. Çorum ili 12428 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,987 (km²) si Sungurlu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum Sungurlu nüfusu 47 bin 890 kişidir.

Çorum Toplam Nüfusu Kaçtır?

530,126 kişidir.

Sungurlu İlçe Nüfusu Kaçtır?

47,890 kişidir.

Sungurlu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

16,980 kişidir.

Çorum Sungurlu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,6 olarak gerçekleşmiştir.

Sungurlu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 34,376305 Enlem : 34,376305

Sungurlu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çorum iline bağlı bulunan Sungurlu ilçesinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Sungurlu ilçesinin bağlı olduğu Çorum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sungurlu ilçesinin bağlı olduğu il olan Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020