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Çorum Oğuzlar Nüfusu 2020 - 2021 |  Oğuzlar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Çorum Oğuzlar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Çorum Oğuzlar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Çorum Oğuzlar nüfusunun 5,080 olduğu açıklandı. Haberimizde  Çorum Oğuzlar yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Çorum Oğuzlar Nüfusu 2020 - 2021 |  Oğuzlar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çorum Oğuzlar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum Oğuzlar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Oğuzlar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Oğuzlar ilçesinin bağlı bulunduğu Çorum ilinde  530 bin 126 kişi yaşamaktadır. Çorum ili 12428 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 125 (km²) si Oğuzlar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum Oğuzlar nüfusu 5,080 kişidir.

Çorum Oğuzlar Nüfusu 2020 - 2021 |  Oğuzlar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Çorum Toplam Nüfusu Kaçtır?

530,126 kişidir.

Oğuzlar İlçe Nüfusu Kaçtır?

5,080 kişidir.

Oğuzlar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,289 kişidir.

Çorum Oğuzlar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -33,3 olarak gerçekleşmiştir.

Çorum Oğuzlar Nüfusu 2020 2021  Oğuzlar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır

Oğuzlar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  28,017529      Enlem :  28,017529

Oğuzlar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çorum iline bağlı bulunan Oğuzlar ilçesinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Oğuzlar ilçesinin bağlı olduğu Çorum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Oğuzlar ilçesinin bağlı olduğu il olan Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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