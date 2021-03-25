Çorum Mecitözü Nüfusu 2020 - 2021 |  Mecitözü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çorum Mecitözü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum Mecitözü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Mecitözü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mecitözü ilçesinin bağlı bulunduğu Çorum ilinde 530 bin 126 kişi yaşamaktadır. Çorum ili 12428 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 829 (km²) si Mecitözü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum Mecitözü nüfusu 14 bin 564 kişidir.

Çorum Toplam Nüfusu Kaçtır?

530,126 kişidir.

Mecitözü İlçe Nüfusu Kaçtır?

14,564 kişidir.

Mecitözü Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10,356 kişidir.

Çorum Mecitözü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -25,1 olarak gerçekleşmiştir.

Mecitözü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,297112 Enlem : 35,297112

Mecitözü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çorum iline bağlı bulunan Mecitözü ilçesinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Mecitözü ilçesinin bağlı olduğu Çorum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mecitözü ilçesinin bağlı olduğu il olan Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020