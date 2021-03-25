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Çorum Osmancık Nüfusu 2020 - 2021 |  Osmancık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Çorum Osmancık nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Çorum Osmancık nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Çorum Osmancık nüfusunun 43 bin 183 olduğu açıklandı. Haberimizde  Çorum Osmancık yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Çorum Osmancık Nüfusu 2020 - 2021 |  Osmancık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çorum Osmancık Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çorum Osmancık nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çorum Osmancık Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Osmancık ilçesinin bağlı bulunduğu Çorum ilinde  530 bin 126 kişi yaşamaktadır. Çorum ili 12428 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,249 (km²) si Osmancık ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çorum Osmancık nüfusu 43 bin 183 kişidir.

Çorum Osmancık Nüfusu 2020 - 2021 |  Osmancık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Çorum Toplam Nüfusu Kaçtır?

530,126 kişidir.

Osmancık İlçe Nüfusu Kaçtır?

43,183 kişidir.

Osmancık Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

14,097 kişidir.

Çorum Osmancık Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  5,3 olarak gerçekleşmiştir.

Çorum Osmancık Nüfusu 2020 - 2021 |  Osmancık İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Osmancık İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  27,377941      Enlem :  27,377941

Osmancık İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çorum iline bağlı bulunan Osmancık ilçesinin telefon alan kodu 0 364 şeklinde başlamaktadır.

Osmancık ilçesinin bağlı olduğu Çorum İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Osmancık ilçesinin bağlı olduğu il olan Çorum ilinin plaka kodu 19 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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