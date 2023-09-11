Deniz Çakır, Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturdu!

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, bir süredir ilişki yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile hayatını birleştirdi.
Güzel oyuncu düğününde dantel işlemeleri olan sade bir gelinlik giymeyi tercih etti. ikilinin nikah şahitlerinin arasında çifti tanıştırdığı ortaya çıkan Zuhal Olcay da bulunuyordu.
Tiyatro, dizi ve sinema dünyasında unutulmaz projelerde yer alan oyuncu Deniz Çakır, yaklaşık 2 senedir beraberlik yaşadığı yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la geçtiğimiz akşam nikah masasına oturdu.
TANIŞTIRAN ZUHAL OLCAY
İstanbul'da gerçekleşen 200 kişilik davete çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları konuk oldular. Kır düğünüyle mutluluğa "evet" diyen çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı. Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal'ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yapmış oldular. Saçlarını yarıdan toplatan Deniz Çakır, dantel işlemeli uzun kollu sade bir gelinlik giymeyi tercih etti. Topuklu ayakkabı yerine beyaz kovboy botu giyen Deniz Çakır’ın duvak kullanmaması dikkatlerden kaçmadı. Deniz Çakır ve Bilgeha Baykalı’ın bu yola girmesine vesile olan Zuhal Olcay da, düğünde de sahne aldı.
DENİZ ÇAKIR HAKKINDA
Deniz Çakır, 1 Aralık 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Deniz Çakır, eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde başlamış ve bu alanda eğitim almıştır. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a taşınarak oyunculuk kariyerine profesyonel olarak ilk adımı atmıştır.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber