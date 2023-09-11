Deniz Çakır Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturdu!

Deniz Çakır, yaklaşık 2 senedir beraberlik yaşadığı yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la geçtiğimiz akşam nikah masasına oturdu.

YAYINLAMA
Google News
Deniz Çakır Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturdu!

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, bir süredir ilişki yaşadığı iş insanı Bilgehan Baykal ile hayatını birleştirdi.

Güzel oyuncu düğününde dantel işlemeleri olan sade bir gelinlik giymeyi tercih etti. ikilinin nikah şahitlerinin arasında çifti tanıştırdığı ortaya çıkan Zuhal Olcay da bulunuyordu.

Tiyatro, dizi ve sinema dünyasında unutulmaz projelerde yer alan oyuncu Deniz Çakır, yaklaşık 2 senedir beraberlik yaşadığı yatırımcı ve iş insanı Bilgehan Baykal'la geçtiğimiz akşam nikah masasına oturdu.

Deniz Çakır, Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturdu!

TANIŞTIRAN ZUHAL OLCAY

İstanbul'da gerçekleşen 200 kişilik davete çiftin aileleri, yakın dost ve arkadaşları konuk oldular. Kır düğünüyle mutluluğa "evet" diyen çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı. Deniz Çakır'ın şahitliğini Sanem İşler Şen ve Zuhal Olcay, Bilgehan Baykal'ın ise Başar Başaran ve Habil Özden yapmış oldular. Saçlarını yarıdan toplatan Deniz Çakır, dantel işlemeli uzun kollu sade bir gelinlik giymeyi tercih etti. Topuklu ayakkabı yerine beyaz kovboy botu giyen Deniz Çakır’ın duvak kullanmaması dikkatlerden kaçmadı. Deniz Çakır ve Bilgeha Baykalı’ın bu yola girmesine vesile olan Zuhal Olcay da, düğünde de sahne aldı.

Deniz Çakır, Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturdu!

DENİZ ÇAKIR HAKKINDA

Deniz Çakır, 1 Aralık 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Deniz Çakır, eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde başlamış ve bu alanda eğitim almıştır. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a taşınarak oyunculuk kariyerine profesyonel olarak ilk adımı atmıştır.

İHA muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç’a Kapadokya görüntüsü ile ödülİHA muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç’a Kapadokya görüntüsü ile ödül

İşsizlik, temmuzda yüzde 9,4İşsizlik, temmuzda yüzde 9,4

Bursa’da okulların ilk günü trafikte yoğunluk yaşanmadıBursa’da okulların ilk günü trafikte yoğunluk yaşanmadı

25 düğün magandası adreslerinden tek tek toplandı25 düğün magandası adreslerinden tek tek toplandı

“Beslenme çantasında mutlaka yumurta, süt ve peynir üçlüsü olmalı”“Beslenme çantasında mutlaka yumurta, süt ve peynir üçlüsü olmalı”

Bu tarhana başka tarhanaBu tarhana başka tarhana

’Hello Mersin’ kulübü hizmet vermeye başladı’Hello Mersin’ kulübü hizmet vermeye başladı

İnşaat sektöründen ‘ikinci elde konut kredisi talebi’İnşaat sektöründen ‘ikinci elde konut kredisi talebi’

Servisçiler arasında silahlı çatışma: 1 yaralıServisçiler arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Sultangazi’de genç kıza kaldırım taşlı saldırıya 2 tutuklamaSultangazi’de genç kıza kaldırım taşlı saldırıya 2 tutuklama

Okulun ilk günü didik didik arandılarOkulun ilk günü didik didik arandılar

Yeni dönemin ilk zili çaldı!Yeni dönemin ilk zili çaldı!

Kahramanmaraş’taki kamyon faciasında 2 tutuklamaKahramanmaraş’taki kamyon faciasında 2 tutuklama

Cari işlemler hesabı 5,46 milyar dolar açık verdiCari işlemler hesabı 5,46 milyar dolar açık verdi

Karısının ’çocuğumu kaçırdı’ dediği baba iddiaları yalanladıKarısının ’çocuğumu kaçırdı’ dediği baba iddiaları yalanladı

Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 62. yılında çalıştay düzenlenecekAdnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 62. yılında çalıştay düzenlenecek

Uyku apnesinden kurtulmak mümkünUyku apnesinden kurtulmak mümkün

112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti

İşsizlik oranı Temmuz’da yüzde 9,4 olduİşsizlik oranı Temmuz’da yüzde 9,4 oldu

Mamak’ın kütüphane müdavimleri YKS’de başarı getirdiMamak’ın kütüphane müdavimleri YKS’de başarı getirdi

Filenin Sultanları’nın başarısı, voleybola ilgiyi arttırdıFilenin Sultanları’nın başarısı, voleybola ilgiyi arttırdı

Yalova ihracatı yüzde 80 artarak yarım milyar doları geçtiYalova ihracatı yüzde 80 artarak yarım milyar doları geçti

Trabzonspor Yılın transfer bombasını patlatıyor! Thiago Alcantara'yı alıyor, imza an meselesiTrabzonspor Yılın transfer bombasını patlatıyor! Thiago Alcantara'yı alıyor, imza an meselesi

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şikel Nail Gönenli' ile evlilik konusunda ilk kez konuştu
8 yıllık aşk orucunu bozdu! Çağla Şikel Nail Gönenli' ile evlilik konusunda ilk kez konuştu
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Son Haberler
Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor
Arda Güler'den üzücü haber! devre arasında Sevilla'ya kiralanacağı belirtiliyor
Medical Point’te, mikrovasküler bypass eğitimi
Medical Point’te, mikrovasküler bypass eğitimi
Deprem bölgesi Malatya’da yeni eğitim-öğretim başladı
Deprem bölgesi Malatya’da yeni eğitim-öğretim başladı
Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak
Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
15 yıl sonra döndüğü mahallesinde krallar gibi karşılandı
15 yıl sonra döndüğü mahallesinde krallar gibi karşılandı
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
Hangisi Anne Hangisi Kız? Derin Talu, Defne Samyeli Görenleri Şaşkına Uğrattı!
Hangisi Anne Hangisi Kız? Derin Talu, Defne Samyeli Görenleri Şaşkına Uğrattı!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!