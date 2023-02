Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği/Yapı

Mühendisliği bölümü mezunu Doc. Dr. Hasan Yıldırım, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın hayat biyografisi.

DOC DR. HASAN YILDIRIM KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Doc. Dr. Hasan Yıldırım 11 Nisan 1963 doğumludur. Yüksek Lisans Tez Başlığı

betonun az Yarı hafiff tekrarlı yük altındaki davranışına bileşimin

etkisi olarak yaptı. doktora tez ise Agrega konsantrasyonun betonu mekanik özelliklerine etkisi üzerine yapmıştır.

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ :

1çc3a yüzdeleri ve mineral katkı içerikleri farklı olan çimentolarla üretilmiş harçlara klor etkisi

2. farklı tiplerdeki çelik ve polipropilen liflerin kendiliğinden yerleşen betonlarda işlenebilirliğe ve mekanik davranışa etkisi

3. c3a yüzdeleri ve mineral katkı içerikleri farklı olan çimentolarla üretilmiş harçların sülfat dayanımı çakıl agregalı

4. betonlarda agrega konsantrasyonun betonun mekanik özelliklerine etkisi farklı türde mineral katkı kullanımının

5. kendiliğinden yerleşen betonun taze faz ve mekanik özelliklerine etkisi

6. kırmataş agregalı betonlarda agrega konsantrasyonunun betonun mekanik özelliklerine etkisi

7. effect of usıng dıfferent kınd of mıneral admıxtures to permeabılty and durabılty propertıes of concrete

8. farklı kökenli agregaların beton özelliklerine etkisi

9. çelik sanayisinden kaynaklanan elektrik ark ocağı baca tozunun düşük kalite mgo katkısıyla stabilizasyon ve solidifikasyonu

10. f tipi uçucu kül kullanılmış betonların kül etkinlik katsayıları

11. beton basınç dayanımı değişiminin elastisite modülü üzerine etkisi

12. farklı kökenli agregaların beton özelliklerine etkisi

13. değişik maksimum dane boyutlu betonların elastisite modülleri

14. cem ı 42.5 çimentolu yüksek dozajlı betonlarda silis dumanının etkinliği

15. betonun elastisite modülüne çakıl agregasının etkisi

16. agrega konsantrasyonunun betonun kırılmasına etkisi

17. uçucu küllü düşük ve yüksek mukavemetli betonların elastiklik modülünün incelenmesi

18. c tipi uçucu küllerin etkinliği 3/10

19. melasın beton katkı maddesi olarak kullanılabilirliği ve betonun durabilitesine etkisi

20. farklı çimentolarla üretilen betonlarda sülfat etkisi ve klorür geçirimliliği

21. katkılı ve katkısız çimentoların betonun durabilitesine etkisi

22. maksimum agrega dane boyutunun betonun elastisite modulüne etkisi

23. farklı kökenli agregalar içeren yüksek mukavemetli betonların elastik özelliklerinin incelenmesi

24. c3a oranı farklı çimentolarla üretilmiş betonlarda sülfat etkisi ve klorür geçirimliliği

25. kırmataş agregalı betonlarda agrega konsantrasyonunun betonun mekanik özelliklerine etkisi

26. çeşitli mineral katkıların betonda alkali silka reaksiyonuna etkisi

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ:

f ve c tipi uçucu küllerin çimento ile ikame edilmesiyle üretilen betonların mekanik ve durabilite özelliklerinin karşılaştırılarak incelenmesi düşük ve yüksek mukavemetli farklı kökenli agregalı betonlarda agrega konsantrasyonunun mekanik özelliklere etkisi

TÜBİTAK PROJELERİ :

• tasdemir, m., a., yıldırım, h., aköz, y., “ combined mode ı and mode ıı failure of concrete with center notch disc”,ıntag 524, tubitak (the scientific and technical research council of turkey), april 1996 (ın turkish with english summary). • yıldırım, h., akman, m.s., pekmezci, b.y., “effect of free alkali content of cement on properties of high performance concrete”, ıntag 649, tubıtak (the scientific and technical research council of turkey), 2003 (in turkish with english summary). (proje yürütücüsü)

İDARİ GÖREVLER :

• itü inşaat fakültesi yapı malzemesi laboratuvarı sorumlusu • itü inşaat fakültesi fakülte kurulu üyesi • bilim ve teknoloji bakanlığı komisyon üyeliği

Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın nereli olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam etmektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz.