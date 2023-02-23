Dr. Murat Ergenekon Selçuk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Dr. Murat Ergenekon Selçuk'un biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, İnşaat Mühendisliği bölüm öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Ergenekon Selçuk, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Dr. Öğr. Üyesi Murat Ergenekon Selçuk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Dr. Öğr. Üyesi Murat Ergenekon Selçuk'un hayat biyografisi.

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DR. MURAT ERGEEKON SELÇUK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Eğitim Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat Ergenekon Selçuk, Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, İnşaat Mühendisliği, Türkiye 2005 - 2012

Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği, Türkiye 2000 - 2004

Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi., İnşaat Mühendisliği, Türkiye 1996 - 1999

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Araştırma Alanları

Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG), Mühendislik, MÜHENDİSLİK, SİVİL

Akademik Unvanlar / Görevler

Öğretim Görevlisi Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, 2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, 2005 - 2012

Mesleki Deneyim

Diğer Idari Görev, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesı, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2014 - Devam Ediyor

Yönetilen Tezler

SELÇUK M. E. , Şaftlarda Yanal Toprak Basınçlarının Sayısal Analizlerle İncelenmesi, Yüksek Lisans, C.Ramazan(Öğrenci), 2016

SELÇUK M. E. , YTÜ Davutpaşa Kampüsünün Jeolojik Kesitlerinin Veri Bankası Oluşturularak Modellenmesi, Yüksek Lisans, S.DEMİR(Öğrenci), 2016

SELÇUK M. E. , Karayollarında Heyelan Potansiyelinin İncelenmesi ve Stabilizasyonu, Yüksek Lisans, Y.KARAVIN(Öğrenci), 2016

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Dr. Öğr. Üyesi Murat Ergenekon Selçuk'un nereli olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam etmektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz.