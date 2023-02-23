Dr. Murat Ergenekon Selçuk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Dr. Murat Ergenekon Selçuk'un biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, İnşaat Mühendisliği bölüm öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Ergenekon Selçuk, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Dr. Öğr. Üyesi Murat Ergenekon Selçuk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Dr. Öğr. Üyesi Murat Ergenekon Selçuk'un hayat biyografisi.
DR. MURAT ERGEEKON SELÇUK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ
Eğitim Bilgileri
Dr. Öğr. Üyesi Murat Ergenekon Selçuk, Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, İnşaat Mühendisliği, Türkiye 2005 - 2012
Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği, Türkiye 2000 - 2004
Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi., İnşaat Mühendisliği, Türkiye 1996 - 1999
Yabancı Diller
İngilizce, C1 İleri
Araştırma Alanları
Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG), Mühendislik, MÜHENDİSLİK, SİVİL
Akademik Unvanlar / Görevler
Öğretim Görevlisi Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, 2012 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, 2005 - 2012
Mesleki Deneyim
Diğer Idari Görev, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesı, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2014 - Devam Ediyor
Yönetilen Tezler
SELÇUK M. E. , Şaftlarda Yanal Toprak Basınçlarının Sayısal Analizlerle İncelenmesi, Yüksek Lisans, C.Ramazan(Öğrenci), 2016
SELÇUK M. E. , YTÜ Davutpaşa Kampüsünün Jeolojik Kesitlerinin Veri Bankası Oluşturularak Modellenmesi, Yüksek Lisans, S.DEMİR(Öğrenci), 2016
SELÇUK M. E. , Karayollarında Heyelan Potansiyelinin İncelenmesi ve Stabilizasyonu, Yüksek Lisans, Y.KARAVIN(Öğrenci), 2016
Dr. Öğr. Üyesi Murat Ergenekon Selçuk'un nereli olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam etmektedir. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz.