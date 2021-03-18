Isparta Gelendost Nüfusu 2020 - 2021 |  Gelendost İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Isparta Gelendost Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta Gelendost nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Gelendost Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gelendost ilçesinin bağlı bulunduğu Isparta ilinde 440 bin 304 kişi yaşamaktadır. Isparta ili 8946 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 560 (km²) si Gelendost ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta Gelendost nüfusu 15 bin 149 kişidir.

Isparta Toplam Nüfusu Kaçtır?

440 bin 304 kişidir.

Gelendost İlçe Nüfusu Kaçtır?

15 bin 149 kişidir.

Gelendost Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9 bin 811 kişidir.

Isparta Gelendost Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -9,8 olarak gerçekleşmiştir.

Gelendost İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,014336 Enlem : 31,014336

Gelendost İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Isparta iline bağlı bulunan Gelendost ilçesinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Gelendost ilçesinin bağlı olduğu Isparta İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gelendost ilçesinin bağlı olduğu il olan Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020