Isparta Keçiborlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Keçiborlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Isparta Keçiborlu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta Keçiborlu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Keçiborlu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Keçiborlu ilçesinin bağlı bulunduğu Isparta ilinde 440 bin 304 kişi yaşamaktadır. Isparta ili 8946 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 399 (km²) si Keçiborlu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta Keçiborlu nüfusu 13 bin 879 kişidir.

Isparta Toplam Nüfusu Kaçtır?

440 bin 304 kişidir.

Keçiborlu İlçe Nüfusu Kaçtır?

13 bin 879 kişidir.

Keçiborlu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6 bin 986 kişidir.

Isparta Keçiborlu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -19,5 olarak gerçekleşmiştir.

Keçiborlu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,303141 Enlem : 30,303141

Keçiborlu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Isparta iline bağlı bulunan Keçiborlu ilçesinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Keçiborlu ilçesinin bağlı olduğu Isparta İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Keçiborlu ilçesinin bağlı olduğu il olan Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020