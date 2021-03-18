Isparta Şarkikaraağaç Nüfusu 2020 - 2021 |  Şarkikaraağaç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Isparta Şarkikaraağaç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta Şarkikaraağaç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Şarkikaraağaç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şarkikaraağaç ilçesinin bağlı bulunduğu Isparta ilinde 440 bin 304 kişi yaşamaktadır. Isparta ili 8946 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1.232 km² si Şarkikaraağaç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta Şarkikaraağaç nüfusu 24 bin 889 kişidir.

Isparta Toplam Nüfusu Kaçtır?

440 bin 304 kişidir.

Şarkikaraağaç İlçe Nüfusu Kaçtır?

24 bin 889 kişidir.

Şarkikaraağaç Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

15 bin 356 kişidir.

Isparta Şarkikaraağaç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10,5 olarak gerçekleşmiştir.

Şarkikaraağaç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Isparta iline bağlı bulunan Şarkikaraağaç ilçesinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Şarkikaraağaç ilçesinin bağlı olduğu Isparta İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şarkikaraağaç ilçesinin bağlı olduğu il olan Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020