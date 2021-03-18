Isparta Yenişarbademli Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenişarbademli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Isparta Yenişarbademli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta Yenişarbademli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Yenişarbademli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yenişarbademli ilçesinin bağlı bulunduğu Isparta ilinde 440 bin 304 kişi yaşamaktadır. Isparta ili 8946 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 184 km² si Yenişarbademli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta Yenişarbademli nüfusu bin 936 kişidir.

Isparta Toplam Nüfusu Kaçtır?

440 bin 304 kişidir.

Yenişarbademli İlçe Nüfusu Kaçtır?

bin 936 kişidir.

Yenişarbademli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

285 kişidir.

Isparta Yenişarbademli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -75,1 olarak gerçekleşmiştir.

Yenişarbademli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : - Enlem : -

Yenişarbademli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Isparta iline bağlı bulunan Yenişarbademli ilçesinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Yenişarbademli ilçesinin bağlı olduğu Isparta İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yenişarbademli ilçesinin bağlı olduğu il olan Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020