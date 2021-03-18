Isparta Eğirdir Nüfusu 2020 - 2021 |  Eğirdir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Isparta Eğirdir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta Eğirdir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Eğirdir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eğirdir ilçesinin bağlı bulunduğu Isparta ilinde 440 bin 304 kişi yaşamaktadır. Isparta ili 8946 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,337 (km²) si Eğirdir ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta Eğirdir nüfusu 31 bin 435 kişidir.

Isparta Toplam Nüfusu Kaçtır?

440 bin 304 kişidir.

Eğirdir İlçe Nüfusu Kaçtır?

31 bin 435 kişidir.

Eğirdir Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

14 bin 667 kişidir.

Isparta Eğirdir Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -6,2 olarak gerçekleşmiştir.

Eğirdir İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,840458 Enlem : 30,840458

Eğirdir İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Isparta iline bağlı bulunan Eğirdir ilçesinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Eğirdir ilçesinin bağlı olduğu Isparta İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Eğirdir ilçesinin bağlı olduğu il olan Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020