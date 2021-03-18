Isparta Aksu Nüfusu 2020 - 2021 |  Aksu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Isparta Aksu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta Aksu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Aksu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aksu ilçesinin bağlı bulunduğu Isparta ilinde 440 bin 304 kişi yaşamaktadır. Isparta ili 8946 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 423 (km²) si Aksu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta Aksu nüfusu 4 bin 244 kişidir.

Isparta Toplam Nüfusu Kaçtır?

440 bin 304 kişidir.

Aksu İlçe Nüfusu Kaçtır?

4 bin 244 kişidir.

Aksu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2 bin 421 kişidir.

Isparta Aksu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -71,2 olarak gerçekleşmiştir.

Aksu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,330591 Enlem : 28,330591

Aksu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Isparta iline bağlı bulunan Aksu ilçesinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Aksu ilçesinin bağlı olduğu Isparta İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Aksu ilçesinin bağlı olduğu il olan Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020