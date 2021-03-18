Isparta Gönen Nüfusu 2020 - 2021 |  Gönen İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Isparta Gönen Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta Gönen nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Gönen Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gönen ilçesinin bağlı bulunduğu Isparta ilinde 440 bin 304 kişi yaşamaktadır. Isparta ili 8946 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,158 (km²) si Gönen ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta Gönen nüfusu 7 bin 157 kişidir.

Isparta Toplam Nüfusu Kaçtır?

440 bin 304 kişidir.

Gönen İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 157 kişidir.

Gönen Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3 bin 933 kişidir.

Isparta Gönen Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,9 olarak gerçekleşmiştir.

Gönen İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,653448 Enlem : 27,653448

Gönen İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Isparta iline bağlı bulunan Gönen ilçesinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Gönen ilçesinin bağlı olduğu Isparta İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gönen ilçesinin bağlı olduğu il olan Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020