Isparta Uluborlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Uluborlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Isparta Uluborlu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta Uluborlu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Uluborlu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Uluborlu ilçesinin bağlı bulunduğu Isparta ilinde 440 bin 304 kişi yaşamaktadır. Isparta ili 8946 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 207 (km²) si Uluborlu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta Uluborlu nüfusu 6 bin 184 kişidir.

Isparta Toplam Nüfusu Kaçtır?

440 bin 304 kişidir.

Uluborlu İlçe Nüfusu Kaçtır?

6 bin 184 kişidir.

Uluborlu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

966 kişidir.

Isparta Uluborlu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -16,5 olarak gerçekleşmiştir.

Uluborlu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,448654 Enlem : 30,448654

Uluborlu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Isparta iline bağlı bulunan Uluborlu ilçesinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Uluborlu ilçesinin bağlı olduğu Isparta İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Uluborlu ilçesinin bağlı olduğu il olan Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020