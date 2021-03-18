Isparta Sütçüler Nüfusu 2020 - 2021 |  Sütçüler İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Isparta Sütçüler Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta Sütçüler nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Sütçüler Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sütçüler ilçesinin bağlı bulunduğu Isparta ilinde 440 bin 304 kişi yaşamaktadır. Isparta ili 8946 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,214 (km²) si Sütçüler ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta Sütçüler nüfusu 9 bin 979 kişidir.

Isparta Toplam Nüfusu Kaçtır?

440 bin 304 kişidir.

Sütçüler İlçe Nüfusu Kaçtır?

9 bin 979 kişidir.

Sütçüler Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7 bin 736 kişidir.

Isparta Sütçüler Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -31,2 olarak gerçekleşmiştir.

Sütçüler İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,318346 Enlem : 26,318346

Sütçüler İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Isparta iline bağlı bulunan Sütçüler ilçesinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Sütçüler ilçesinin bağlı olduğu Isparta İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sütçüler ilçesinin bağlı olduğu il olan Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020