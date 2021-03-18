Isparta Senirkent Nüfusu 2020 - 2021 |  Senirkent İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Isparta Senirkent Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta Senirkent nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Senirkent Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Senirkent ilçesinin bağlı bulunduğu Isparta ilinde 440 bin 304 kişi yaşamaktadır. Isparta ili 8946 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 468 (km²) si Senirkent ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta Senirkent nüfusu 11 bin 231 kişidir.

Isparta Toplam Nüfusu Kaçtır?

440 bin 304 kişidir.

Senirkent İlçe Nüfusu Kaçtır?

11 bin 231 kişidir.

Senirkent Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6 bin 472 kişidir.

Isparta Senirkent Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -14,5 olarak gerçekleşmiştir.

Senirkent İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,550005 Enlem : 30,550005

Senirkent İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Isparta iline bağlı bulunan Senirkent ilçesinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Senirkent ilçesinin bağlı olduğu Isparta İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Senirkent ilçesinin bağlı olduğu il olan Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020