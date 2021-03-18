Isparta Atabey Nüfusu 2020 - 2021 |  Atabey İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Isparta Atabey Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta Atabey nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Atabey Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Atabey ilçesinin bağlı bulunduğu Isparta ilinde 440 bin 304 kişi yaşamaktadır. Isparta ili 8946 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 233 (km²) si Atabey ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta Atabey nüfusu 5bin 662 kişidir.

Isparta Toplam Nüfusu Kaçtır?

440 bin 304 kişidir.

Atabey İlçe Nüfusu Kaçtır?

5 bin 662 kişidir.

Atabey Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

Bin 363 kişidir.

Isparta Atabey Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,3 olarak gerçekleşmiştir.

Atabey İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,638113 Enlem : 30,638113

Atabey İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Isparta iline bağlı bulunan Atabey ilçesinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Atabey ilçesinin bağlı olduğu Isparta İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Atabey ilçesinin bağlı olduğu il olan Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020