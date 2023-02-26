Jordan Ayimbila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Ayimbila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Ayimbila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Ayimbila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Ayimbila 14 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Ayimbila Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tavares Agency LLC yapmaktadır. Jordan Ayimbila, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jordan Ayimbila'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Ayimbila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jordan Ayimbila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Ayimbila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Ayimbila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2021 yılında Selangor FC

31 Aralık 2021 yılında Accra Lions

1 Mart 2022 yılında San Antonio FC

30 Kasım 2022 yılında Accra Lions

15 Şubat 2023 yılında Las Vegas

Jordan Ayimbila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Ayimbila şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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