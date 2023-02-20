Eric Oteng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eric Oteng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eric Oteng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eric Oteng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eric Oteng 20 Ekim 2001 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eric Oteng Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eric Oteng, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eric Oteng'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Eric Oteng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eric Oteng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eric Oteng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eric Oteng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2020 yılında Nordsjaell. U19

19 Mart 2021 yılında Ilves

31 Ocak 2023 yılında Las Vegas

Eric Oteng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eric Oteng şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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