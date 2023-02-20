İssa Rayyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Rayyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İssa Rayyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İssa Rayyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İssa Rayyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Rayyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İssa Rayyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssa Rayyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssa Rayyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssa Rayyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssa Rayyan 24 Ağustos 2000 tarihinde Dearborn, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssa Rayyan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İssa Rayyan'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

İssa Rayyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssa Rayyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

İssa Rayyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssa Rayyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Nisan 2017 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2017 yılında Ph. Union Acad.

16 Mart 2018 yılında Bethlehem Steel

31 Temmuz 2018 yılında Ph. Union Acad.

1 Ağustos 2018 yılında Blue Devils

26 Şubat 2019 yılında Bethlehem Steel

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2021 yılında Tacoma Defiance

16 Aralık 2021 yılında Switchbacks FC

25 Ocak 2023 yılında Las Vegas

İssa Rayyan kimdir

İssa Rayyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssa Rayyan şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İssa Rayyan nereli

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