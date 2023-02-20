Azriel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azriel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azriel Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azriel Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azriel Gonzalez 24 Mayıs 2001 tarihinde Las Vegas, Nevada şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azriel Gonzalez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFC yapmaktadır. Azriel Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Vegas Lights FC futbol takımında oynamaktadır. Las Vegas Lights FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Azriel Gonzalez'nin Las Vegas Lights FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Azriel Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azriel Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azriel Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azriel Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2017 yılında Sounders FC 2

16 Temmuz 2017 yılında Seattle Academy

18 Temmuz 2017 yılında Sounders FC 2

11 Ağustos 2021 yılında FC Edmonton

30 Kasım 2021 yılında Tacoma Defiance

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2022 yılında York United

2 Nisan 2022 yılında FC Edmonton

30 Kasım 2022 yılında York United

25 Ocak 2023 yılında Las Vegas

Azriel Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azriel Gonzalez şuan Las Vegas Lights FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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