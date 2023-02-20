Daniel Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Rios kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Rios ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Rios 29 Mart 2003 tarihinde Houston, Texas şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. El Salvador,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Esteban Ríos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Rios Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini De frias Sports Support yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Houston Dynamo FC futbol takımında oynamaktadır. Houston Dynamo FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Rios'nin Houston Dynamo FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2020 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2020 yılında Houston Academy

1 Ocak 2021 yılında Houston

Daniel Rios kimdir

Daniel Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Rios şuan Houston Dynamo FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Rios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

El Salvador takımında 20 numaralı formasıyla 27 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Daniel Rios nereli

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